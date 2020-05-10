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Военнослужащие национальной армии Молдовы на везде в село. Архивное фото

Карантин прекращен: о каких населенных пунктах идет речь

© Photo : Facebook / Ministerul Apărării al Republicii Moldova / Dmitrii Vosimeric
В Молдове
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Коронавирус нового типа распространяется по миру (1038)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200510/30205754/karantin-prekraschen-o-kakikh-naselennykh-punktakh-idet-rech.html

Теперь жители сел Этулия и Чишмикиой могут свободно выходить из своих домов, но им придется соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы и ряд других правил, которые действуют для всех граждан страны, согласно решению Комиссии по ЧС.

КИШИНЕВ, 10 мая – Sputnik. Два населенных пункта Молдовы, села Этулия и Чишмикиой, вышли из карантина в воскресенье. Их жители не покидали пределы своих жилищ на протяжении двух недель.

Решение о снятии ограничительных мер было принято Комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Как выглядят населенные пункты, где объявлен карантин
© Photo : Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
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Жители населенных пунктов и далее должны будут соблюдать санитарно-эпидемиологические предписания, которые действуют на территории всей страны - нельзя собираться в группы более, чем по три человека. Также необходимо соблюдать социальную дистанцию.

По данным местных властей, в Этулии вспышка произошла на одном из производств. Там заразились коронавирусом всего 77 сотрудников, из них 13 человек проживали на территории соседнего Кагульского района.

Вместе с тем, с понедельника будет снят карантин и в Глодянах, где он действовать более месяца. Таким образом, с 11 мая в республике останутся только два населенных пункта, где действует карантин: село Талмаза Штефан-Водского района и сам город Штефан-Водэ.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1038)

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