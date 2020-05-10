18:19 10 Мая 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.18
  • USD17.77
  • RUB0.24
  • RON3.98
  • UAH0.66
Поиск
Медик службы SMURD

Румынские врачи, которые помогают медикам из Молдовы, получили диппаспорта

© Photo : Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
В Молдове
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1041)
9510
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200510/30206135/rumynskie-mediki-pribyvshie-v-Moldovu-v-ramkakh-gumanitarnoy-missii-poluchili-dippasporta.html

Символический жест со стороны министерства иностранных дел Румынии - признание медикам за работу на передовой борьбы с пандемией.

КИШИНЕВ, 10 мая – Sputnik. Дипломатические паспорта были торжественно вручены врачам послом Румынии в Молдове Даниелом Ионицэ. А соответствующее решение принадлежит румынскому главе внешнеполитического ведомства Богдану Ауреску.

"Министерство иностранных дел хочет с помощью этого символического жеста - выдачи дипломатических паспортов - выразить признательность медицинским работникам, которые борются в первой линии", - заявил Ионицэ во время церемонии.

Подготовка врачей и как берут на дому тест на COVID-19
Facebook / Alexandru Pînzari
Подготовка врачей и как берут на дому тест на COVID-19 - видео
По словам посла, несмотря на то, что врачи подвергают себе ежедневным рискам, они продолжают оказывать помощь гражданам других государств.

В конце апреля в Молдову в рамках гуманитарной миссии прибыли 42 румынских медика. Работники системы здравоохранения этой страны оказывают молдавским врачам содействие в борьбе с пандемией. Это специалисты в области анестезии и интенсивной терапии, пульмонологии и неотложной медицинской помощи. Ожидается, что румынские врачи пробудут в Молдове до середины мая.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1041)

По теме

Коронавирус и торговля: как пандемия влияет на продажи
Помощь из Румынии дошла до Молдовы: что включает гуманитарный груз


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Президент России Владимир Путин возлагает в День Победы цветы на Аллее городов-героев у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду. Россия отмечает 75-летие Победы в Великой Отечественной войне
Как прошел День Победы в странах ближнего зарубежья
Общая Победа: как отмечают 9 мая в странах ближнего зарубежья
Общая Победа: как отмечали 9 Мая в странах ближнего зарубежья
Число пассажиров общественного транспорта падает
Число пассажиров общественного транспорта в Молдове сокращается

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться