Румынские врачи, которые помогают медикам из Молдовы, получили диппаспорта

Символический жест со стороны министерства иностранных дел Румынии - признание медикам за работу на передовой борьбы с пандемией.

КИШИНЕВ, 10 мая – Sputnik. Дипломатические паспорта были торжественно вручены врачам послом Румынии в Молдове Даниелом Ионицэ. А соответствующее решение принадлежит румынскому главе внешнеполитического ведомства Богдану Ауреску.

"Министерство иностранных дел хочет с помощью этого символического жеста - выдачи дипломатических паспортов - выразить признательность медицинским работникам, которые борются в первой линии", - заявил Ионицэ во время церемонии.

По словам посла, несмотря на то, что врачи подвергают себе ежедневным рискам, они продолжают оказывать помощь гражданам других государств.

В конце апреля в Молдову в рамках гуманитарной миссии прибыли 42 румынских медика. Работники системы здравоохранения этой страны оказывают молдавским врачам содействие в борьбе с пандемией. Это специалисты в области анестезии и интенсивной терапии, пульмонологии и неотложной медицинской помощи. Ожидается, что румынские врачи пробудут в Молдове до середины мая.

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