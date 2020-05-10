18:19 10 Мая 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.18
  • USD17.77
  • RUB0.24
  • RON3.98
  • UAH0.66
Поиск
Въезд в село Чишмикиой

Жизнь в селах Этулия и Чишмикиой постепенно возвращается к норме

© Photo : Facebook / Alexandru Pînzari
В Молдове
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1041)
55 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200510/30206556/zhizn-v-selakh-etuliya-i-chishmikioy-postepenno-vozvraschaetsya-v-normu.html

Карантин продлился две недели, а в управлении кризисной ситуацией были задействованы 79 сотрудников МВД и министерства обороны, а также 27 единиц спецтехники.

КИШИНЕВ, 10 мая — Sputnik. В Гениспекторате по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы (ГИЧС) сообщили в воскресенье о выводе личного состава МВД и министерства обороны из двух населенных пунктов. 

Таким образом, согласно решению Комиссии по чрезвычайным ситуациям, режим карантина в селах Чишмикиой и Этулия был завершен. Меры по его прекращению координировались руководством МВД.  

Глава Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям Михаил Харабаджиу поблагодарил всех сотрудников, которые принимали участие в спецоперации, продлившейся 14 дней.

Руководитель ГИЧС отметил, что в поддержании правопорядка в населенных пунктах участвовали полицейские, карабинеры и личный состав министерства обороны. Всего 79 сотрудников силовых ведомств, а также 27 единиц спецтехники.

Харабаджиу поблагодарил также местные публичные власти за содействие и поддержку в управлении кризисной ситуацией.

В свою очередь, глава Мионоборны Александр Пынзарь подчеркнул, что действия военных в это трудное время заслуживают уважения и высокой оценки.

Таким образом, 10 мая работа всех контрольных пунктов, установленных на въездах в указанные села, прекращена, а граждане могут перемещаться по территории сел без ограничений. 

С понедельника, напомним, будет снят также карантин в Глодянах, который действовал больше месяца. Таким образом, с 11 мая в республике останутся только два населенных пункта, где действует карантин: село Талмаза Штефан-Водского района и сам город Штефан-Водэ.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1041)

По теме

Коронавирус и торговля: как пандемия влияет на продажи
В Молдове подтверждены 60 новых случаев инфицирования COVID-19


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Президент России Владимир Путин возлагает в День Победы цветы на Аллее городов-героев у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду. Россия отмечает 75-летие Победы в Великой Отечественной войне
Как прошел День Победы в странах ближнего зарубежья
Общая Победа: как отмечают 9 мая в странах ближнего зарубежья
Общая Победа: как отмечали 9 Мая в странах ближнего зарубежья
Число пассажиров общественного транспорта падает
Число пассажиров общественного транспорта в Молдове сокращается

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться