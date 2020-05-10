Жизнь в селах Этулия и Чишмикиой постепенно возвращается к норме

Карантин продлился две недели, а в управлении кризисной ситуацией были задействованы 79 сотрудников МВД и министерства обороны, а также 27 единиц спецтехники.

КИШИНЕВ, 10 мая — Sputnik. В Гениспекторате по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы (ГИЧС) сообщили в воскресенье о выводе личного состава МВД и министерства обороны из двух населенных пунктов.

Таким образом, согласно решению Комиссии по чрезвычайным ситуациям, режим карантина в селах Чишмикиой и Этулия был завершен. Меры по его прекращению координировались руководством МВД.

Глава Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям Михаил Харабаджиу поблагодарил всех сотрудников, которые принимали участие в спецоперации, продлившейся 14 дней.

Руководитель ГИЧС отметил, что в поддержании правопорядка в населенных пунктах участвовали полицейские, карабинеры и личный состав министерства обороны. Всего 79 сотрудников силовых ведомств, а также 27 единиц спецтехники.

Харабаджиу поблагодарил также местные публичные власти за содействие и поддержку в управлении кризисной ситуацией.

В свою очередь, глава Мионоборны Александр Пынзарь подчеркнул, что действия военных в это трудное время заслуживают уважения и высокой оценки.

Таким образом, 10 мая работа всех контрольных пунктов, установленных на въездах в указанные села, прекращена, а граждане могут перемещаться по территории сел без ограничений.

С понедельника, напомним, будет снят также карантин в Глодянах, который действовал больше месяца. Таким образом, с 11 мая в республике останутся только два населенных пункта, где действует карантин: село Талмаза Штефан-Водского района и сам город Штефан-Водэ.

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