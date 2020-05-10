Президент наградил протоиерея Николая Флоринского Орденом Почета

Глава государства посетил столичную церковь Святого великомученика Георгия вместе с женой и младшим сыном.

КИШИНЕВ, 10 мая – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон наградил Орденом Почета протоиерея церкви Святого великомученика Георгия Николая Флоринского, который отмечает 60-летие.

"Сегодня вместе с супругой Галиной и младшим сыном Нику отправились в столичную церковь Святого великомученика Георгия", - написал Додон в соцсетях.

Глава государства поздравил настоятеля церкви протоиерея Николая Флоринского с 60-летием со дня рождения и 30-летием архиерейской службы, пожелал ему крепкого здоровья и Божьей помощи в работе.

"По этому случаю и за особые заслуги в деле духовно-нравственного возрождения общества, за содействие в продвижении ценностей и в сохранении духовного наследия наградил протоиерея Николая Флоринского Орденом Почета", - написал Додон. © Sputnik / Miroslav Rotari В церквях возобновляются службы: вот при каких условиях

Кроме того, президент поздравил всех присутствующих с недавно прошедшим праздником Святого Георгия Победоносца, небесного покровителя церкви.

"Выразил надежду на то, что приход имени Святого Георгия останется значимым духовным центром для наставления верующих в духе христианских ценностей", - отметил Додон.

С воскресенья, напомним, разрешается проведение божественных литургий или других традиционных религиозных служб при условии, что они организуются на свежем воздухе и при строгом соблюдении всех санитарно-эпидемиологических требований.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova