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Президент Молдовы Игорь Додон

Президент наградил протоиерея Николая Флоринского Орденом Почета

© Photo : Miroslav Rotari.
В Молдове
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200510/30207239/prezident-nagradil-nicolae-florinschi-orden-pocheta.html

Глава государства посетил столичную церковь Святого великомученика Георгия вместе с женой и младшим сыном.

КИШИНЕВ, 10 мая – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон наградил Орденом Почета протоиерея церкви Святого великомученика Георгия Николая Флоринского, который отмечает 60-летие.

"Сегодня вместе с супругой Галиной и младшим сыном Нику отправились в столичную церковь Святого великомученика Георгия", - написал Додон в соцсетях.

Глава государства поздравил настоятеля церкви протоиерея Николая Флоринского с 60-летием со дня рождения и 30-летием архиерейской службы, пожелал ему крепкого здоровья и Божьей помощи в работе.

"По этому случаю и за особые заслуги в деле духовно-нравственного возрождения общества, за содействие в продвижении ценностей и в сохранении духовного наследия наградил протоиерея Николая Флоринского Орденом Почета", - написал Додон.
Церковь
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Кроме того, президент поздравил всех присутствующих с недавно прошедшим праздником Святого Георгия Победоносца, небесного покровителя церкви.

"Выразил надежду на то, что приход имени Святого Георгия останется значимым духовным центром для наставления верующих в духе христианских ценностей", - отметил Додон.

С воскресенья, напомним, разрешается проведение божественных литургий или других традиционных религиозных служб при условии, что они организуются на свежем воздухе и при строгом соблюдении всех санитарно-эпидемиологических требований. 

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