Прокуратура направила в суд дело против экс-депутата Цуцу

Бывший народный избранник проходит обвиняемым по статьям об извлечении выгоды из влияния и мошенничестве в особо крупных размерах.

КИШИНЕВ, 11 мая - Sputnik. Антикоррупционная прокуратура завершила расследование и направила в суд материалы уголовного дела, открытого на бывшего депутата Константина Цуцу, сообщили в понедельник в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Экс-депутату Цуцу ранее были предъявлены обвинения в извлечении выгоды из влияния, а также мошенничестве в особо крупных размерах.

По данным следствия, Цуцу за 20 тысяч евро предлагал родным некоего мужчины повлиять на прокуроров, чтобы они приняли выгодное решение, хотя в действительности у него было такой возможности.

По статье об извлечении выгоды из влияния Уголовный кодекс предусматривает наказание вплоть до 7 лет лишения свободы, а за мошенничество в особо крупных размерах бывшему народному избраннику может грозить до 15 лет тюремного срока.

Вместе с тем, экс-депутат к настоящему моменту проходит обвиняемым и по статье о незаконном обогащении. Прокуроры по этому случаю ждут решения Агентства по возмещению добытого преступным путем имущества.

В марте 2020 года бывший парламентарий, до этого объявленный в международный розыск, добровольно сдался правоохранительным органам Молдовы при въезде в республику после того, как был заочно арестован. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova