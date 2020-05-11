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Выборы в Молдове.

Проект о проведении выборов президента 1 ноября зарегистрирован в парламенте

© Sputnik / Miroslav Rotari
В Молдове
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200511/30212693/prezidentskie-vybory-mogut-proyti-v-moldove-1-noyabrya.html

Согласно действующему законодательству, дата выборов устанавливается парламентом не менее, чем за 60 дней до их проведения.

КИШИНЕВ, 11 мая - Sputnik. Фракция Партии социалистов зарегистрировала в понедельник проект решения о проведении президентских выборов 1 ноября 2020 года. Об этом в соцсетях написал депутат-социалист Василе Боля.

"Сегодня вместе с коллегами из фракции ПСРМ зарегистрировали проект решения о дате проведения президентских выборов", - написал народный избранник в соцсетях.

Депутат сослался на положения Кодекса о выборах и подчеркнул, что парламент устанавливает дату выборов не менее, чем за 60 дней до их проведения. 

"Мы предложили, чтобы выборы прошли 1 ноября 2020 года", - подчеркнул депутат.

Ранее с этим предложением выступил президент Игорь Додон. Глава государства был избран в ноябре 2016 года. 

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