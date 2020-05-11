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Общественный транспорт

Мэр Кишинева не идет на уступки администраторам маршруток

© Sputnik / Miroslav Rotari
В Молдове
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15710
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200511/30213957/mer-reshitelno-otverg-vozmozhnost-povysheniya-stoimosti-proezda-v-marshrutkakh.html

Администраторы маршрутных такси отказываются выходить в рейс при текущей стоимости проезда в три лея.

КИШИНЕВ, 11 мая - Sputnik. Глава кишиневской администрации Ион Чебан рассказал о ситуации со столичным транспортом.

Пассажирский транспорт.
© Sputnik / Кирилл Каллиников
Чебан извинился перед гражданами за неработающие маршрутки

По словам градоначальника, отчет рабочей группы по закупке и сборке автобусов в столице должен будет рассматриваться в Муниципальном совете Кишинева на этой неделе. Он подчеркнул, что в нынешних условиях столице срочно нужны новые единицы транспорта, особенно для пригородов.

Глава кишиневской администрации добавил, что всего муниципалитету требуется 200 новых автобусов, 25 сочлененных троллейбусов и 30  автобусов. По его словам, 19 мая этот вопрос, возможно, обсудят на Кишиневском муниципальном совете. А во вторник рабочая группа проведет голосование по лучшему предложению, а затем отправит его в КМС.

В этом контексте он коснулся требований администраторов маршрутных такси о повышении тарифа на проезд.

"Водители микроавтобусов по-прежнему не хотят выходить на линию, а повышение стоимости проезда до 10 леев неоправданно", - сказал мэр молдавской столицы по итогам заседания муниципальных служб.

С 4 мая в Кишиневе в полном объеме возобновил работу 321 троллейбус, 104 автобуса и несколько микроавтобусов, которые ездят по маршруту 169.

Ранее администраторы маршрутных такси объявили, что приостанавливают свою деятельность на неопределенный срок из-за финансовых потерь в период пандемии.

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