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Заседание Парламента 06/03/2020

Депутаты Иванова и Витюк примкнули к партии "ШОР"

© Sputnik / Miroslav Rotari
В Молдове
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Тема:
Парламент Молдовы сегодня (158)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200511/30214500/deputaty-ivanov-i-vityuk-primknuli-k-partii-shor-.html

В партии "ШОР" отметили, что депутаты не желают быть просто "машинами для голосования", а сами перебежчики объяснили, почему они выбрали именно это политформирование.

КИШИНЕВ, 11 мая - Sputnik. Об очередных перестановках в парламенте сообщила пресс-служба партии "ШОР" в понедельник.

"Депутаты Виолетта Иванова и Владимир Витюк, несколько дней назад покинувшие Демократическую партию, вступили в недавно созданный антиправительственный блок. Они решили присоединиться к парламентской фракции политической партии "ШОР", которая является частью этой структуры", - отметили в пресс-службе партии.

Павел Филип председатель ДПМ.
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В политформировании заявили, что депутаты не желают быть просто "машинами для голосования". Они считают, что только в партийной команде "ШОР" смогут выполнять свою предвыборную программу.

"Партия "ШОР", даже находясь в оппозиции, осуществляет важные социальные и инфраструктурные проекты, разработала жизнеспособную экономическую программу и конкретные решения для преодоления кризиса, нависшего над страной" - объяснили бывшие демократы, а до этого коммунисты, свой выбор.

Между тем, согласно Регламенту парламента, "депутат, вышедший или исключенный из состава фракции, может, как правило, по истечении шестимесячного срока после выхода или исключения присоединиться к любой другой фракции".

Этот юридический аспект подтвердили для Sputnik Молдова в пресс-службе главного законодательного органа страны: ближайшие полгода Иванова и Витюк будут официально пребывать в статусе "неприсоединившихся депутатов".

Депутаты Виолета Иванов и Владимир Витюк вышли из фракции ДПМ на прошлой неделе.

У Демпартии была вторая по численности фракция (30 парламентариев), сейчас в ней осталось 17 депутатов. Больше всего представителей в парламенте текущего созыва у Партии социалистов – 36 мандатов. У политического блока ACUM 25 депутатов.

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Тема:
Парламент Молдовы сегодня (158)

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