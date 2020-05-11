Депутаты Иванова и Витюк примкнули к партии "ШОР"

КИШИНЕВ, 11 мая - Sputnik. Об очередных перестановках в парламенте сообщила пресс-служба партии "ШОР" в понедельник.
"Депутаты Виолетта Иванова и Владимир Витюк, несколько дней назад покинувшие Демократическую партию, вступили в недавно созданный антиправительственный блок. Они решили присоединиться к парламентской фракции политической партии "ШОР", которая является частью этой структуры", - отметили в пресс-службе партии.
В политформировании заявили, что депутаты не желают быть просто "машинами для голосования". Они считают, что только в партийной команде "ШОР" смогут выполнять свою предвыборную программу.
"Партия "ШОР", даже находясь в оппозиции, осуществляет важные социальные и инфраструктурные проекты, разработала жизнеспособную экономическую программу и конкретные решения для преодоления кризиса, нависшего над страной" - объяснили бывшие демократы, а до этого коммунисты, свой выбор.
Между тем, согласно Регламенту парламента, "депутат, вышедший или исключенный из состава фракции, может, как правило, по истечении шестимесячного срока после выхода или исключения присоединиться к любой другой фракции".
Этот юридический аспект подтвердили для Sputnik Молдова в пресс-службе главного законодательного органа страны: ближайшие полгода Иванова и Витюк будут официально пребывать в статусе "неприсоединившихся депутатов".
Депутаты Виолета Иванов и Владимир Витюк вышли из фракции ДПМ на прошлой неделе.
У Демпартии была вторая по численности фракция (30 парламентариев), сейчас в ней осталось 17 депутатов. Больше всего представителей в парламенте текущего созыва у Партии социалистов – 36 мандатов. У политического блока ACUM 25 депутатов.
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