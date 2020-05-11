В Молдове подтвердились еще 68 новых случаев инфицирования COVID-19

КИШИНЕВ, 11 мая - Sputnik. За сутки в Молдове лабораторно подтверждены еще 68 случаев инфицирования коронавирусом нового типа. Об этом в понедельник сообщила министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну.

"После обработки 481 теста были выявлены еще 68 случаев заражения", - сообщила руководитель ведомства.

По словам главы Минздрава, среди заразившихся оказались и 9 работников системы здравоохранения.

Вместе с тем, географическое распределение инфицированных следующее: Кишинев - 21; Чадыр-Лунга - 9; Бельцы - 6; Кагул, Сынджерей, приднестровский регион, Унгены - по 4 случая; Ниспорены - 3; Каушаны, Окница - по 2 случая; Кэлэрашь, Криуляны, Дондюшаны, Единец, Флорешты, Яловены, Резина, Страшены, Теленешты - по одному случаю.

Думбрэвяну добавила, что у 251 пациента тяжелое состояние здоровья, а 21 подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За последние сутки в Молдове выздоровели еще 22 пациента. Общее количество излечившихся достигло 1980 человек. При этом к вечеру понедельника были зафиксированы еще 7 смертей от осложнений, связанных с COVID-19, а общее количество летальных исходов составило 176.

Таким образом, общее количество зараженных достигло 4 тысяч 995, а активных случаев заражения - 2 тысячи 839.

В республике введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #оставайсядома, #staiacasa.

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