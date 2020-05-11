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Президент Молдовы Игорь Додон

Что именно предложил Додон руководству Ассоциации банков Молдовы

© Sputnik / Алексей Дружинин
В Молдове
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200511/30216066/dodon-provel-vstrechu-s-rukovodstvom-dssotsiatsii-bankov-moldovy.html

Стороны обсудили экономическую ситуацию в Республике Молдова в условиях пандемического кризиса и спровоцированных им социальных проблем.

КИШИНЕВ, 11 мая - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон призвал руководство Ассоциации банков Молдовы разработать и обозначить механизмы для выхода из кризиса, а также пути взаимодействия с органами государственной власти.

"Провел сегодня беседу с руководством Ассоциации банков Молдовы и главами ряда ассоциаций деловых кругов для обсуждения ситуации в экономике в условиях пандемического кризиса и вызванных им социальных проблем", - отметил Додон.

По словам главы государства, он провел около десятка подобных встреч с представителями различных отраслей национальной экономики, и все они указывают на финансовые трудности в качестве основных.

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© Photo : Russiancouncil
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"Я, напомнил, что деловые круги говорят о сложностях с получением кредитов, а государство со своей стороны выражает готовность оплатить проценты по кредитам юридическим лицам на основании соответствующего обращения", - подчеркнул Додон.

В связи со сложной ситуацией в стране, президент предложил собеседникам обозначить те задачи, выполнение которых они считают нужным, и определить методы достижения поставленных целей в координации с органами государственной власти.

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