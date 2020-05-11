Курс на вторник: основные валюты отвоевывают позиции

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 11 мая – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на вторник, 12 мая. Основные валюты отвоевывают позиции.

Таким образом, во вторник доллар подорожает на целых 5 банов, и установится на отметке в 17.8893 лей. У евро ситуация аналогичная ситуация. Правда, он подорожает на 2 бана и будет стоить 19.3553 лей.

Отвоюет позиции и украинская гривна, но не существенно. Она установится на отметке в 0.6666 леев.

Идентичная динамика будет характерна румынскому лею. Он подорожает, но не сильно и будет стоить 4.0067.

Однако, российский рубль подешевеет: он будет стоить 0.2423.

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