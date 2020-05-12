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Ботанический сад

Погодные рекорды Молдовы 12 мая

© Photo : Facebook / Gradina Botanica Institut
В Молдове
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200512/30216566/pogodnye-rekordy-moldovy-12-maya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 12 мая - Sputnik. Наиболее теплое 12 мая на территории Молдовы выдалось более полувека назад.

© CC0 / Pixabay / O12
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Таковы данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, в 1958 году в этот день воздух прогрелся до отметки +35 градусов по Цельсию. 

А наиболее холодное 12 мая на территории Молдовы зарегистрировали в 1900 году. Тогда термометры показали всего + 0,9 градуса по Цельсию.

Таким образом, разница между предельными значениями составила 35,9 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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