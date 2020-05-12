Погодные рекорды Молдовы 12 мая

КИШИНЕВ, 12 мая - Sputnik. Наиболее теплое 12 мая на территории Молдовы выдалось более полувека назад.
Таковы данные Государственной гидрометеорологической службы республики.
По информации синоптиков, в 1958 году в этот день воздух прогрелся до отметки +35 градусов по Цельсию.
А наиболее холодное 12 мая на территории Молдовы зарегистрировали в 1900 году. Тогда термометры показали всего + 0,9 градуса по Цельсию.
Таким образом, разница между предельными значениями составила 35,9 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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