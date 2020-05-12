12:32 12 Мая 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.36
  • USD17.89
  • RUB0.24
  • RON4.01
  • UAH0.67
Поиск
Центральный рынок Кишинева

Изменения на Центральном рынке: мэрия предлагает обсудить проект

© Photo : Miroslav Rotari.
В Молдове
Получить короткую ссылку
529 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200512/30217072/meriya-peresmotrela-kontseptsiyu-tsentralnogo-rynka.html

Столичная администрация намерена обустроить коммерческую площадь в центре столицы по образцу рынков других стран, сделав отдельные павильоны и залы.

КИШИНЕВ, 12 мая - Sputnik. Новая концепция обустройства столичного Центрального рынка предполагает развитие торговой площадки, передает пресс-служба примэрии (мэрии).

Овощи
© Sputnik / Евгений Биятов
Рынки закрыты: как можно сэкономить на покупке фермерских продуктов - видео

О предстоящих изменениях рассказала вице-примара Инга Ионесий в ходе оперативного заседания муниципальных служб.

По ее словам, рабочая группа завершит работу над документом на основе рекомендаций экспертов и заинтересованных сторон, после чего проект представят на обсуждение и утверждение муниципальному совету муниципия Кишинэу.

Муниципалитет намерен обустроить коммерческую площадь в центре столицы по образцу рынков других стран, сделав отдельные павильоны и залы. Также будет разработан план реорганизации муниципального предприятия "Центральный рынок", который предусматривает совершенствование системы управления.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Центральный рынок Кишинева останется закрытым до окончания режима ЧП
Центральный рынок Кишинева 100 лет назад – какая чистота


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Президент России Владимир Путин возлагает в День Победы цветы на Аллее городов-героев у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду. Россия отмечает 75-летие Победы в Великой Отечественной войне
Как прошел День Победы в странах ближнего зарубежья
COVID-19 ударил по военной верхушке США: заболевание подозревают у командира Национальной гвардии
Коронавирус наносит удар за ударом по вооруженным силам США - видео
Инфографика: Цена литра бензина
Сколько стоит литр топлива в разных странах

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться