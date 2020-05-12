Изменения на Центральном рынке: мэрия предлагает обсудить проект

Столичная администрация намерена обустроить коммерческую площадь в центре столицы по образцу рынков других стран, сделав отдельные павильоны и залы.

КИШИНЕВ, 12 мая - Sputnik. Новая концепция обустройства столичного Центрального рынка предполагает развитие торговой площадки, передает пресс-служба примэрии (мэрии).

О предстоящих изменениях рассказала вице-примара Инга Ионесий в ходе оперативного заседания муниципальных служб.

По ее словам, рабочая группа завершит работу над документом на основе рекомендаций экспертов и заинтересованных сторон, после чего проект представят на обсуждение и утверждение муниципальному совету муниципия Кишинэу.

Муниципалитет намерен обустроить коммерческую площадь в центре столицы по образцу рынков других стран, сделав отдельные павильоны и залы. Также будет разработан план реорганизации муниципального предприятия "Центральный рынок", который предусматривает совершенствование системы управления.

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