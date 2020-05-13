Очередные перестановки в парламенте: Гроза решил примкнуть к фракции PAS

Председатель партии "Действие и солидарность" Майя Санду поприветствовала решение независимого депутата о присоединении к фракции политформирования.

КИШИНЕВ, 13 мая - Sputnik. Независимый депутат Ион Гроза, избранный в парламент в кагульском одномандатном округе, вступил в ряды фракции партии "Действие и солидарность" (PAS). Об этом во время брифинга в среду заявила председатель политформирования Майя Санду.

"Приветствую решение независимого депутата Иона Гроза присоединиться к фракции партии "Действие и солидарность". Он представляет проевропейских избирателей Кагульского района", - заявила Санду.

Гроза, в свою очередь, отметил, что проевропейское движение должно консолидировать свои силы.

"Проевропейские партии должны объединить усилия для перезагрузки власти. В этом смысле PAS обладает лучшим потенциалом. Мы сможем решить проблемы граждан, только если будем работать вместе", - заявил Гроза.

Независимый депутат Ион Гроза, напомним, был избран в кагульском одномандатном округе в ходе парламентских выборов в феврале 2019 года. Он примкнул фракции PAS, хотя еще в 2019 году утверждал, что это не представляется возможным.

"Между ПСРМ и блоком ACUM существует договоренность о том, что в их фракции не могут вступать ни независимые депутаты, ни депутаты от партии "ШОР" или Демпартии. Но я буду поддерживать проекты большинства", - заявлял Гроза.

За последние несколько недель расклад сил в парламенте Молдовы изменился. Переходы в другие фракции совершили депутаты, входившие в Демпартию.

К настоящему моменту фактическое распределение мандатов среди парламентских фракций выглядит следующим образом: социалисты - 37 мандатов, демократы - 17 мандатов, фракция PAS - 15 мандатов, фракция "Платформы DA" - 11 мандатов, группа Pro Moldova - 10 мандатов, партия "ШОР" - 9 мандатов, 1 независимый депутат, а также 1 неприсоединившийся.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova