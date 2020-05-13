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Здание Конституционного суда Молдавии

Депутат запросил в КС ограничить Совет безопасности в доступе к информации

© Sputnik / Miroslav Rotari
В Молдове
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200513/30237145/deputat-khochet-ogranichit-sovet-bezopasnosti-v-dostupe-k-informatsii.html

Народный избранник от группы Pro Moldova запросил в Конституционном суде ограничить в полномочиях Высший совет безопасности. Заявление было подано всего за день до заседания ВСБ.

КИШИНЕВ, 13 мая – Sputnik. Депутат Серджиу Сырбу, примкнувший недавно к парламентской группе Pro Moldova, направил в среду в КС запрос о приостановлении действия и последующем признании неконституционными некоторых положений Закона о государственной безопасности. Народный избранник запросил рассмотреть заявление в срочном порядке.

Из документа следует, что в 2019 году парламент утвердил пакет поправок к Закону о государственной безопасности. В частности, ст. 12 (7) предусматривает, что центральные органы власти, подведомственные правительству учреждения, а также самостоятельные публичные юридические лица обязаны по запросу ВСБ предоставлять любую информацию, которая касается национальной безопасности. 

Игорь Додон
© Photo : Miroslav Rotari.
Высший совет безопасности соберется на заседание в четверг

Вместе с тем, закон в текущей редакции предусматривает привлечение к ответственности в упомянутых в ст. 12 (7) органов в случае отказа.

По мнению автора запроса, указанные нормы противоречат принципам разделения властей, ясности и доступности закона, а также независимости и автономности органов прокуратуры.

В итоге, депутат потребовал в срочном порядке приостановить действие, а затем признать неконституционными упомянутые нормы Закона о государственной безопасности.

Вместе с тем, Сырбу потребовал отвода судьи КС Владимира Цуркана от рассмотрения заявления, в связи с тем, что он в качестве депутата,  был соавтором пакета поправок.

Запрос депутата был зарегистрирован всего за день до заседания Высшего совета безопасности, которое запланировано на четверг, 14 мая.

Совет в понедельник созвал президент Игорь Додон. По словам главы государства, на заседании будут рассмотрены вопросы, касающиеся банковского мошенничества, а также сдачи в концессию международного аэропорта Кишинева. 

Глава государства подчеркнул, что если появится возможность, то будут обнародованы решения и информация по вопросам национального значения.

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