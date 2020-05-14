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Центральная избирательная комиссия Молдовы.

ЦИК обсудила с коллегами из Румынии проведение выборов в условиях пандемии

© Sputnik / Miroslav Rotari
В Молдове
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200514/30248035/tsIK-obsudil-provedenie-vyborov-v-usloviyakh-pandemii-s-kollegami-iz-rumynii.html

Молдавским и румынским учреждениям в области организации избирательных процессов предстоит в нынешнем году провести выборы в новых условиях, вызванных пандемией коронавируса.

КИШИНЕВ, 14 мая – Sputnik. Центризбирком Молдовы и постоянный избирательный орган Румынии обсудили в формате видеоконференции управление выборными процессами в условиях пандемии.

Депутат ПСРМ Василий Боля.
© Sputnik / Rodion Proca
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"Вопрос избирательных процессов в условиях пандемии стал приоритетным для профильных учреждений и организации", - отметили в пресс-службе молдавской ЦИК.

Стороны обсудили вызовы и пути их решения в условиях, когда в текущем году в Молдове должны состояться президентские выборы, а в Румынии - парламентские. Профильные органы пришли к выводу, что в рамках избирательных процессов особое внимание должно быть уделено безопасности избирателей и участников:

"Своевременным могли бы быть поиск и внедрение альтернативных способов голосования".   

Вместе с тем, стороны обсудили возможность голосования граждан за рубежом, финансирование партий и предвыборных кампаний, улучшение избирательного законодательства, а также избирательного менеджмента.

"Участники дискуссии отметили, что в условиях кризиса необходима консолидация усилий выборных учреждений, профильных организаций и других заинтересованных сторон для проведения выборов", - сообщили в пресс-службе.

Стороны продемонстрировали открытость и гибкости для сотрудничества в рамках вопроса обеспечения права избирать и быть избранным для всех граждан в соотвествии с хорошими практиками и лучшими международными стандартами. 

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