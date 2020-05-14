Экс-глава НБМ потребовал отвода генпрокурора: ВСП запрос отклонила

Адвокат бывшего председателя Нацбанка потребовал отвода генерального прокурора от расследования дела. Но есть один нюанс: руководитель ведомства не участвует в соответствующем уголовном преследовании.

КИШИНЕВ, 14 мая – Sputnik. Высшая судебная палата отклонила запрос адвоката экс-главы НБМ Дорина Дрэгуцану в четверг.

Из определения суда следует, что сторона защиты усомнилась в беспристрастности генерального прокурора в рамках уголовного дела против бывшего председателя Нацбанка.

В частности, адвокат Михаил Силвестру указал на заявление руководителя генеральной прокуратуры Александра Стояногло, который сообщил в марте, что ведомство уверено в соучастии НБМ в беззакониях, сопутствовавших банковскому мошенничеству. Вместе с тем, Стояногло санкционировал в начале марта помещение под предварительный арест Дрэгуцану.

Разрешение генерального прокурора на арест, задержание, привлечение к уголовной ответственности предусмотрено Законом о Национальном банке Молдовы.

Тем не менее, сторона защиты запросила удовлетворить ходатайство ввиду соблюдения прав человека и презумпции невиновности Дрэгуцану.

Что ответила ВСП

Судейская коллегия указала, что сторона защиты вправе требовать отвода генпрокурора в тех случаях, когда он лично и непосредственно ведет уголовное расследование.

Учитывая аргументы защиты и указанное выше, инстанция не обнаружила обстоятельств, которые могли бы лечь в основу решения об отводе генерального прокурора.

"Уголовное расследование [о банковском мошенничестве] было инициировано 4 декабря 2014 года, а 12 декабря 2019 декабря Дрэгуцану был признан в качестве подозреваемого на основе постановления прокурора Марии Ботезату и 5 марта текущего года ему было предъявлено обвинение", - гласит текст определения суда.

Таким образом, судейская коллегия пришла к выводу, что генеральный прокурор не принимал непосредственного участия в уголовном преследовании в отношении экс-главы Нацбанка.

В начале марта по делу о банковском мошенничестве задержали шестерых человек, в числе которых экс-глава Нацбанка Дорин Дрэгуцану, а также бывшие и действующие представители руководства финансового регулятора. Всем им к настоящему момент предъявлены обвинения.

В настоящий момент один из нынешних вице-председателей Нацбнка, который проходит по этому делу, находится под подпиской о невыезде. Он сотрудничает со следствием и сделал ряд заявлений по этому делу.

Остальные пятеро фигурантов содержатся под домашним арестом.

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