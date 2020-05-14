НАРЭ сократило тариф на электроэнергию, поставляемую АО "Energocom"

Цену на электроэнергию снизили на 14 процентов, то есть до 1 лея 35 банов за квт/ч. Решение было принято, в частности, в связи с положительными тарифными отклонениями.

КИШИНЕВ, 14 мая – Sputnik. Решение об уменьшении цены на электроэнергию Национальное агентство по регулированию в энергетике утвердило в четверг.

Как сообщили в НАРЭ, тариф на электроэнергию был снижен до 1 лея 35 банов за квт/ч, то есть на 23 бана за квт/ч или на 14 процентов меньше. Ранее тариф составлял 158 квт/ч.

На решение повлияли сокращение тарифа на электроэнергию, закупаемую у АО "Termoelectrica" и АО "CET-Nord", а также положительные тарифные отклонения, которые составили 6,65 миллионов леев за 2019 год.

В агентстве уточнили, что стоимость поставки электроэнергии центральным поставщиком хоть и является одним из основных компонентов тарифа для конечных потребителей, но влияет на его размер несущественно.

Вместе с тем, в НАРЭ сообщили, что доля поставляемой АО "Energocom", как центрального поставщика электроэнергии, на рынке составляет менее 20 процентов.

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