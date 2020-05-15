ODIMM 13 лет: глава Минэкономики оценил результаты работы организации

За период своей деятельности ODIMM (Организация по поддержке малого и среднего предпринимательства) способствовала открытию около 7 тысяч 300 рабочих мест и сгенерировала инвестиции в молдавскую экономику на сумму около 1,2 миллиардов леев.

КИШИНЕВ, 15 мая - Sputnik. Министр экономики Серджиу Райлян и генеральный директор ODIMM подвели итоги работы организации за 13 лет. Стороны обсудили успехи учреждения на брифинге, который состоялся в пятницу.

"ODIMM стал надежным партнером как для частного сектора, так и для наших партнеров по развитию. Организация открыла путь к инструментам поддержки 140 тысячам человек. 80 тысяч компаний получили доступ к консалтинговым услугам, еще 33 тысячям предпринимателей был проведен инструктаж. Более 3 тысяч 600 фирм были профинансированы на общую сумму в почти 500 миллионов леев", - сообщил Райлян.

Поддержка ODIMM малого и среднего бизнеса, по словам главы ведомства, сгенерировала инвестиции в национальную экономику на общую сумму в 1,2 миллиарда леев и способствовала открытию около 7 тысяч 300 рабочих мест.

"Даже в условиях экономических и торговых изменений, спровоцированных пандемией, команда ODIMM продолжала работать, обеспечивая доступ предпринимателей к всему спектру инструментов по поддержке бизнеса. За этот период было оказано более 4 тысяч консультаций и переведены 29,5 миллионов леев 258 бенефициарам", - добавил министр экономики.

Генеральный директор ODIMM Юлия Костин, в свою очередь, отметила, что развитие сектора малого и среднего бизнеса является результатом общих усилий предпринимателей, местных публичных властей, доноров, команды ODIMM и молдавского правительства.

"За 13 лет работы команда ODIMM запустила различные инструменты, которые преобразили культуру бизнеса в Молдове. Многие из этих механизмов признаны успешными и востребованы в соседних странах", - добавила Костин.

Таким образом, среди наиболее эффективных инструментов ODIMM, считаются: механизм привлечения PARE 1+1, программа "Женщины в бизнесе", Фонд гарантирования кредитов и т.д.

В итоге, министр поблагодарил коллег из ODIMM за приложение усилия по поддержке отечественного бизнеса.

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