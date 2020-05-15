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COVID-19 в Молдове: зафиксированы 192 новых случая заражения

© CC0 / Pixabay / fernandozhiminaicela
В Молдове
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Коронавирус нового типа распространяется по миру (1092)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200515/30264274/covid-19-moldove-zafiksirovany-192-novykh-sluchaya-zarazheniya.html

Таким образом, общее количество зараженных коронавирусом достигло в Республике Молдова 5 тысяч 745 случаев.

КИШИНЕВ, 15 мая - Sputnik. За последние сутки в Молдове зафиксированы еще 192 лабораторно подтвержденных случаев инфицирования COVID-19, сообщили Минздраве.

Минздрав
© Sputnik / Miroslav Rotari
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В пятницу были проведены тысяча 344 теста на выявление коронавируса, из них 227 - повторные. Таким образом, были выявлены 192 случая заражения, из них 52 в приднестровском регионе. По данным ведомства, среди зараженных 18 сотрудников системы здравоохранения.

К настоящему момент 253 пациента находятся в тяжелом состоянии здоровья, а 23 подключены к аппаратам искусственного дыхания. 

Вместе с тем, к вечеру пятницы зафиксировано 6 смертей от осложнений, связанных с COVID-19. В Минздраве сообщили, что речь идет о 79-летней жительнице Кантемирского района, 64-летнем жителе Кишинева, 50-летнем уроженце Резины, 59-летнем жителе Кишинева, 81-летней жительнице столицы, а также 73-летнем жителе столицы. По данным ведомства, все они страдали от различных хронических заболеваний.

Таким образом, общее количество летальных исходов от осложнений, связанных с коронавирусом, достигло 202 случаев. В то же время вылечились 2 тысячи 280 человек. 

Общее количество зараженных за все время пандемии составило 5 тысяч 745 случаев. К настоящему моменту общее количество активных случаев заражения составляет 3 тысячи 265. 

В республике введено чрезвычайное положение, которое завершится в пятницу 15 мая. Также в стране действует "красный код" из-за коронавируса.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #оставайсядома, #staiacasa.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1092)

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