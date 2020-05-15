Консульский отдел посольства РФ в Молдове частично возобновит прием граждан

В дипломатической миссии предупредили посетителей о необходимости соблюдения мер предосторожности, иначе им будет отказано в предоставлении услуг.

КИШИНЕВ, 15 мая - Sputnik. Прием в консульском отделе посольства РФ в Молдове возобновится на следующей неделе и коснется выдачи загранпаспортов, вопросов ЗАГСа и свидетельств на возвращение, сообщили в российской дипмиссии.

Частичный прием граждан возобновится с понедельника, 18 мая. Он коснется вопросов получения готовых загранпаспортов, дата выдачи которых была назначена до 12 мая, за исключением подавших заявление в Тирасполе, поскольку там все еще действует режим чрезвычайного положения, уточнили в посольстве.

Вместе с тем, о готовности паспорта заявители могут узнать удаленно, по электронной почте consrus@mtc.md, указав свои ФИО, дату рождения, тип паспорта – обычный или биометрический. Возобновится и прием по вопросам ЗАГС и выдачи свидетельств на возвращение (СНВ) в Россию.

Граждане смогут получить паспорт с понедельника по пятницу с 9:30 до 12:30 и с 14:30 до 16:30, в порядке живой очереди. А по вопросам ЗАГС и СНВ прием осуществляется в соответствии с ранее действовавшим графиком работы.

Однако, подача документов на оформление новых загранпаспортов, прием по вопросам гражданства, нотариата, РВП, визовым вопросам, выдача справок (справки о несудимости, пенсионные документы) пока возобновлены не будут.

В посольстве напомнили и о необходимости соблюдения мер предосторожности. Посетители обязаны носить маски, перчатки, соблюдать социальную дистанцию и обрабатывать руки антисептиком. Вместе с тем, будет запрещено одновременное присутствие более 4 человек в помещении.

За нарушение вышеуказанных требований в предоставлении госуслуг будет отказано.

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