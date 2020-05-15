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Прекращение режима ЧП: каковы рекомендации НАБПП

© Sputnik / Miroslav Rotari
В Молдове
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200515/30265345/prekraschenie-rezhima-chp-kakovy-rekomendatsii-nabpp-.html

В Национальном агентстве по безопасности пищевых продуктов (НАБПП) рассказали, как будут действовать после прекращения действия режима чрезвычайного положения.

КИШИНЕВ, 15 мая - Sputnik. Переход компетенций от комиссии по чрезвычайным ситуациям к национальной чрезвычайной комиссии по общественному здоровью не влечет аннулирования рекомендаций НАБПП.

Об этом сообщили в пресс-службе НАБПП и уточнили, что в пятницу состоялось рабочее заседание главы агенства Владислава Котич с главами территориальных подразделений.   

По словам Котича, завершение режима ЧП, введенного в связи с пандемией, а также объявление режима ЧП в области здравоохранения на всей территории страны, не отменяет рекомендации НАБПП, касающихся розничной торговли продовольственных товаров, а также общественного питания.

Минздрав
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Таким образом, главам подразделений предстоит активизировать диалог с представителями общепита и населением об инструкциях и рекомендациях в контексте возобновления работы рынков в стране.

Согласно решению комиссии по чрезвычайным ситуациям, единицы производства и переработки, а также торговые единицы могут возобновить свою работу, но в строгом соответствии с санитарными мерами защиты. Вместе с тем, руководители упомянутых учреждений должны регулярно проверять состояние здоровья персонала, сократить количество работников, ассортимент производства и стоки сырья. Более того, они обязаны ужесточить гигиенические меры на всех этапах производства.

В НАБПП подчеркнули, что продаже подлежат только те продовольственные товары, которые отвечают требованиям качества и безопасности.

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