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Лидер группы Pro Moldova Андриан Канду.

Андриан Канду рассказал кто и почему присоединяется к "Pro Moldova"

© Sputnik / Osmatesco
В Молдове
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Тема:
Парламент Молдовы сегодня (163)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200515/30265964/andrian-kandu-o-podkupe-deputatov-i-vstuplenii-v-pro-moldova.html

Лидер парламентской группы "Pro Moldova" Андриан Канду рассказал о процессе сбора подписей для регистрации партии и укреплении рядов политической единицы.

КИШИНЕВ, 15 мая - Sputnik. "Pro Moldova" не намеренна устраивать "охоту" на народных избранников от ДПМ или разворачивать кампанию по дискредитации Демпартии. Об этом Андриан Канду заявил в студии Sputnik Молдова.

Президент Молдовы Игорь Додон
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"Мы не намерены устраивать охоту на депутатов или проводить какие-либо кампании против ДПМ. Мы продолжим укреплять нашу команду естественным образом и будем рады тем людям, которые нам симпатизируют и поддерживают наши цели", - заявил лидер "Pro Moldova" в эфире передачи "Логика власти" на Sputnik Молдова, в ответ на обвинения со стороны президента Игоря Додона, а также депутатов ПСРМ и ДПМ. 

Канду добавил, что к настоящему момент его команда находится в процессе сбора подписей и многие бывшие сторонники Демпартии поддерживают группу, поскольку разочаровались в действиях демократов.   

"Сегодня мы находимся в оппозиции, но позицию, которой мы придерживаемся, мы считаем конструктивной. Ведь мы не только критикуем, но предлагаем решения проблем", - заявил лидер парламентской группы.  

С другой стороны, почетный председатель ДПМ Думитру Дьяков заявил в студии Sputnik Молдова, что республика нуждается в стабильном и функционирующем правительстве.

"Эти четыре партии или определенные группы в парламенте могут отправить в отставку правительство, но не назначить новое. Ведь им придется создать правящее большинство. Хотелось бы мне посмотреть, как Майя Санду или Андрей Нэстасе будут подписывать соглашение вместе с Канду или Шором", - подчеркнул Дьяков. 

Андриан Канду
© Sputnik / Miroslav Rotari
Pro Moldova выходит в поле: Канду начнет сбор подписей для регистрации партии

Парламентская группа "Pro Moldova" ранее обратилась к оппозиционным фракциям и депутатам правящего большинства с призывом сформировать антиправительственный блок. К настоящему моменту откликнулись только депутаты фракции "ШОР".

Вместе с тем, председатель ПДС Майя Санду ранее сообщила, что руководимое ей политформирование не будет вступать в оппозиционный блок, однако они готовы проголосовать за отставку правительства Иона Кику.

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Тема:
Парламент Молдовы сегодня (163)

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