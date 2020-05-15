В Молдове режим ЧП прекращается, но вступает в силу новый

Рынки в Кишиневе и Бельцах останутся закрытыми предварительно до 31 мая. Придется подождать и сектору HoReCa.

КИШИНЕВ, 15 мая - Sputnik. На смену режиму чрезвычайного положения в Молдове приходит режим ЧП в области здравоохранения.

Это означает, что часть ограничений введенных комиссией по чрезвычайным ситуациям автоматически утратит силу, а другая продолжит действовать. В Кишиневе и в Бельцах рынки останутся закрытыми, придется подождать и сектору HoReCa, предварительно до 31 мая. Об этом во время брифинга в пятницу заявил премьер республики Ион Кику.

"Часть решений Комиссии по чрезвычайным ситуациям утратит силу после полуночи, другая - продолжит действовать", - заявил Кику.

"Нарушения правил повлечет за собой штрафы. Мы этого, конечно, не хотим, но ограничения нужно соблюдать", - добавил Кику.

Глава кабинета министров поблагодарил граждан за дисциплину и терпение, которые они продемонстрировали во время режима ЧП. Кику подчеркнул, что пандемия не завершена, а ее пик пришелся в Молдове, как и прогнозировали специалисты, на май. Поэтому, по словам председателя правительства, прекращение режима ЧП не влечет автоматической отмены санитарно-эпидемиологических ограничений. Граждане обязаны продолжить их соблюдение и за этим будет следить национальная чрезвычайная комиссия в области здравоохранения.

Глава Минздрава Виорика Думбрэвяну подчеркнула, что чрезвычайная комиссия будет действовать до 30 июня. Но срок ее действия может быть продлен в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Таким образом, по словам главы ведомства, граждане обязаны соблюдать гигиену рук, социальную дистанцию, носить медицинские маски в транспорте, в закрытых и открытых общественных местах, а также в местах с высоким скоплением людей.

Кроме того, продолжит действовать запрет на выход из дома без серьезной необходимости лицам старше 63 лет. Вместе с тем, детские и спортивные площадки останутся закрытыми для посещения.

Также, в Кишиневе и Бельцах не будут работать рынки, эти ограничения касаются также и сектора HoReCa (гостиницы, рестораны, кафе). Вместе с тем, общественный транспорт в муниципиях в эти и следующие выходные ходить не будет.

Но, с 16 мая власти намерены расширить спектр медицинских услуг, возобновят работу стоматологические клиники и парикмахерские.

В пятницу вечером общее количество зараженных коронавирусом достигло в Молдове 5 тысяч 745 случаев, активных случаев инфицирования - 3 тысячи 265.

За период пандемии в Молдове от осложнений, связанных с COVID-19, скончались 202 пациента, а вылечились вылечились 2 тысячи 280 человек.

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