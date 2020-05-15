Обменный курс на выходные: молдавская валюта укрепится

КИШИНЕВ, 15 мая — Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на выходные.
Согласно курсу НБМ, американский доллар подешевеет относительно молдавской валюты на 6 банов и будет стоить 17,8543 лея.
Евро, в свою очередь, значительно опустится в цене - на 20 банов. Европейская валюта установится на отметке в 19,2622 лея.
Украинская гривна также подешевеет, она будет стоить 0,6694 лея.
Румынская национальная валюта также опустится в цене. Она будет стоить 3,9816 лей.
Российский рубль, в свою очередь, установится на отметке в 0,2413 лея.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>