Обменный курс на выходные: молдавская валюта укрепится

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 15 мая — Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на выходные.

Согласно курсу НБМ, американский доллар подешевеет относительно молдавской валюты на 6 банов и будет стоить 17,8543 лея.

Евро, в свою очередь, значительно опустится в цене - на 20 банов. Европейская валюта установится на отметке в 19,2622 лея.

Украинская гривна также подешевеет, она будет стоить 0,6694 лея.

Румынская национальная валюта также опустится в цене. Она будет стоить 3,9816 лей.

Российский рубль, в свою очередь, установится на отметке в 0,2413 лея.

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