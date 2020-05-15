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Молдавские леи

Обменный курс на выходные: молдавская валюта укрепится

© Sputnik / Yana Zaharova
В Молдове
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200515/30268704/obmennyy-kurs-na-vykhodnye-moldavskaya-valyuta-ukrepitsya.html

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 15 мая — Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на выходные.

Флаги Молдовы и Турции
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Согласно курсу НБМ, американский доллар подешевеет относительно молдавской валюты на 6 банов и будет стоить 17,8543 лея.

Евро, в свою очередь, значительно опустится в цене - на 20 банов. Европейская валюта установится на отметке в 19,2622 лея.

Украинская гривна также подешевеет, она будет стоить 0,6694 лея.

Румынская национальная валюта также опустится в цене. Она будет стоить 3,9816 лей.

Российский рубль, в свою очередь, установится на отметке в 0,2413 лея.

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