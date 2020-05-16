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Погодные рекорды Молдовы 16 мая

© AFP 2020 / PHILIPPE HUGUEN
В Молдове
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200516/30266142/pogodnye-rekordy-moldovy-16-maya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 16 мая - Sputnik. Самое теплое 16 мая на территории Молдовы выдалось более полувека назад.

Гроза
© CC0 / Pixabay / WikimediaImages
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Таковы данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, в 1969 году в этот день воздух прогрелся до отметки +34,4 градуса по Цельсию. 

А наиболее холодное 16 мая на территории Молдовы зарегистрировали 1995 году. Тогда термометры показали всего +5,3 градуса по Цельсию.

Таким образом, разница между предельными значениями составила 29,1 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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