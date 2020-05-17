Петрович прокомментировал новость о пропаже элемента колокола с Мемориала

В молдавских СМИ сообщалось, что колокол на Мемориале воинской славы "Вечность" в Кишиневе остался без "языка", люди используют вместо него камень.

КИШИНЕВ, 17 мая - Sputnik. Национальный Координационный Комитет "Победа" опроверг появившуюся информацию о том, что на Кишиневском мемориале "Вечность" был похищен фрагмент колокола.

Ранее молдавских СМИ сообщалось, что колокол на Мемориале воинской славы остался без "языка", люди используют вместо него камень.

Руководитель НКК "Победа" Алексей Петрович рассказал корреспонденту Sputnik Молдова, что фрагмент колокола вышел из строя 9 мая - посетители мемориального комплекса слишком активно колотили в него.

"В Минобороны нам сообщили, что в настоящее время бронзовый элемент находится в ремонте. В понедельник он будет установлен на прежнее место", - уточнил Петрович.

Руководитель НКК "Победа" обратился к посетителям мемориального комплекса "Вечность" с просьбой не использовать подручные средства – камни, кирпичи и т.д, для ударов в колокол.

"Этим вы не почитаете память погибших воинов, а рискуете её разрушить", - подчеркнул Петрович.

Ранее мемориал "Вечность" находился на капитальном ремонте. Согласно изначальному плану, на работы планировалось потратить до 4 миллионов леев. Ремонт должен был завершиться к 9 мая, но из-за пандемии коронавирусной инфекции сроки окончания работ были перенесены.

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