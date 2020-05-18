Законопроект об отмене БАК зарегистрирован в парламенте

КИШИНЕВ, 18 мая - Sputnik. Проект закона, разработанный Министерством образования, культуры и исследований, был зарегистрирован в парламенте. Ожидается, что он будет рассмотрен на ближайшем пленарном заседании.
Норма предполагает, что выпускники гимназии и лицея по окончании IX и XII классов получат в этом году сертификат о гимназическом и лицейском образовании. Сертификат будет включать средние оценки по школьным дисциплинам, которые должны быть выше 5 баллов.
Вместе с тем, в сертификате об окончании будут указаны оценки по экзаменационным дисциплинам:
"Оценки по будут исчисляться как среднее арифметическое, с округлением до целого, средних годовых оценок, полученных учениками в период обучения в VII-IX классах по данным дисциплинам", - говорится в тексте проекта.
Тем, кто не сможет завершить текущий учебный год с оценками выше или равными 5 баллам или тем, у кого остались задолженности за прошлые годы, повезло чуть меньше. Им предстоит сдать экзамены лишь в ходе следующей экзаменационной сессии.
Ранее с инициативой об отмене экзаменов выступил министр образования Игорь Шаров. На этот шаг ведомство вынудила пойти пандемия коронавируса. Затем кабинет министров дал положительную оценку законопроекту.
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