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Законопроект об отмене БАК зарегистрирован в парламенте

© Sputnik / Илья Питалев
В Молдове
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200518/30285752/zakonoproekt-ob-otmene-bak-v-zaregistrirovan-v-parlamente.html

Экзаменационные баллы планируют посчитать на основе оценок по соответствующим предметам, полученным в период обучения в лицейских классах.

КИШИНЕВ, 18 мая - Sputnik. Проект закона, разработанный Министерством образования, культуры и исследований, был зарегистрирован в парламенте. Ожидается, что он будет рассмотрен на ближайшем пленарном заседании.

Норма предполагает, что выпускники гимназии и лицея по окончании IX и XII классов получат в этом году сертификат о гимназическом и лицейском образовании. Сертификат будет включать средние оценки по школьным дисциплинам, которые должны быть выше 5 баллов.

Вместе с тем, в сертификате об окончании будут указаны оценки по экзаменационным дисциплинам:

"Оценки по будут исчисляться как среднее арифметическое, с округлением до целого, средних годовых оценок, полученных учениками в период обучения в VII-IX классах по данным дисциплинам", - говорится в тексте проекта.

Игорь Шаров
© Photo : Guvernul Republicii Moldova
Министр образования предлагает отменить БАК в этом году
Для выпускников лицеев будет действовать аналогичная система. Экзаменационные баллы будут подсчитаны на основе оценок по соответствующим предметам, полученным в период обучения в лицейских классах. Законопроект предусматривает, что с соответствующим документом выпускники смогут поступить в университеты или иные учреждения высшего образования.

Тем, кто не сможет завершить текущий учебный год с оценками выше или равными 5 баллам или тем, у кого остались задолженности за прошлые годы, повезло чуть меньше. Им предстоит сдать экзамены лишь в ходе следующей экзаменационной сессии.

Ранее с инициативой об отмене экзаменов выступил министр образования Игорь Шаров. На этот шаг ведомство вынудила пойти пандемия коронавируса. Затем кабинет министров дал положительную оценку законопроекту.

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