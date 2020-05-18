В ПСРМ предрекли снятие иммунитета с некоторых депутатов

КИШИНЕВ, 18 мая - Sputnik. В ПСРМ (Партия социалистов Республики Молдова - ред.) связали очередной период "массового политического туризма" с возможным запросом Генерального прокурора Александра Стояногло о снятии иммунитета с некоторых народных избранников. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе политформирования.

Социалисты выразили мнение, что заинтересованы в дестабилизации политической ситуации "олигархические круги".

"Их страх перед независимым Генеральным прокурором, который все ближе подбирается к реальным выгодополучателям кражи миллиарда, а также намерение правительства вернуть украденный аэропорт людям, вынуждают их коррумпировать все больше политиков, в том числе депутатов", - говорится в сообщении ПСРМ.

Социалисты считают, что попытки разрушить парламентское большинство предпринимаются для того, чтобы воспрепятствовать снятию иммунитета с замешанных в банковском мошенничестве депутатов.

"Прилагаются огромные усилия для того, чтобы на этой неделе не стало парламентского большинства, которое могло бы проголосовать за возможный запрос Генерального прокурора о снятии иммунитета с некоторых депутатов, сыгравших существенную роль в краже миллиарда из молдавской банковской системы", - уточнили в ПСРМ.

В понедельник двое депутатов-демократов Василе Быткэ и Геннадий Вердеш объявили о выходе из фракции ДПМ. Они приняли решение примкнуть к парламентской группе Pro Moldova.

У Демпартии была вторая по численности фракция (30 парламентариев), сейчас в ней осталось 15 депутатов. Больше всего представителей в парламенте текущего созыва у социалистов – 37 мандатов.

Первыми из партии и фракции демократов вышли шестеро депутатов, среди которых Андриан Канду, Сергей Сырбу и Владимир Чеботарь. Позже они объявили о создании группы Pro Moldova, а также о том, что будут поддерживать инициативы блока ACUM. Затем к ним присоединились в разное время депутаты, которые покинули ряды фракции Демпартии: Георге Брашовски, Руксанда Главан, Елена Бакалу и Олег Сырбу.

Вместе с тем, в понедельник в ходе брифинга генеральный прокурор Александр Стояногло отчитался о ходе расследования дела о банковском мошенничестве. По словам руководителя Генпрокуратуры следствие установило имя истинного бенефециара преступления, которым является бывший председатель Демпартии Владимир Плахотнюк.

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