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Tub de testare Covid-19 cu rezultat negativ

COVID-19 в Молдове: зафиксированы 78 новых случаев инфицирования

© CC0 / Pixabay / fernandozhiminaicela
В Молдове
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1115)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200518/30288011/covid-19-v-Moldove-zafiksirovany--novykh-sluchaev-.html

Таким образом, общее количество зараженных коронавирусом достигло в Республике Молдова 6 тысяч 138 случаев.

КИШИНЕВ, 18 мая - Sputnik. За последние сутки в Молдове зафиксированы еще 78 лабораторно подтвержденных случаев инфицирования COVID-19, сообщили в Министерстве здравоохранения.

"После проведения 508 тестов, были зафиксированы 78 случаев заражения", - сказал госсекретарь Минздрава Константин Рымиш. 

По словам чиновника, из общего количества проведенных за сутки тестов - 148 повторные. Вместе с тем, за все время пандемии были проведены 39 тысяч 275 тестов.

По данным ведомства, у 256 пациентов тяжелое состояние здоровья, 19 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Также за сутки были зафиксированы еще 6 смертей от осложнений, связанных с коронавирусом. Общее количество летальных исходов, спровоцированных COVID-19, достигло 217. 

Вместе с тем, в понедельник выздоровели еще 17 пациентов. А за весь период пандемии от коронавируса излечились 2 тысячи 425 человек.  

Таким образом, общее количество зараженных составило 6 тысяч 138 человек. К настоящему моменту активные случаи инфицирования составляют 3 тысячи 496.

В Молдове действует чрезвычайное положение в области здравоохранения. ЧП предварительно продлится до конца июня.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1115)

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