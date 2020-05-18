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Международный аэропорт Кишинева.

Стокгольмский арбитраж решит: владелец Avia-invest предъявил Молдове иск

© Sputnik / Miroslav Rotari
В Молдове
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14301
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200518/30288186/Avia-invest-isk.html

Сумма, предъявленная мажоритарным акционером компании-концессионера Международного аэропорта Кишинева, превышает 800 миллионов евро.

КИШИНЕВ, 18 мая - Sputnik. Компания Komaksavia airport LTD обратилась в Стокгольмский арбитраж с иском против молдавского правительства. Об этом сообщил генеральный директор компании Андреас Минелау.

Международный аэропорт Кишинева
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Кабмин обращается в суд для начала процедуры объявления несостоятельности Avia Invest

"Мы приняли сложное, но единственное верное решение - обратиться в Стокгольмский арбитраж за нарушение Молдовой международной конвенции и незаконные действия в отношении компании Avia Invest", - заявил он на брифинге в понедельник.

Представитель мажоритарного акционера компании концессионера добавил, что сумма предъявленного иска составляет 885 миллионов евро.

Ранее правительство Молдовы инициировало процедуру банкротства компании Avia-invest. Ранее глава государства сообщил, что предприятие задолжало государству порядка 50-60 миллионов леев.

Ситуация с аэропортом Кишинева

Международный аэропорт Кишинева был передан в концессию компании Avia Invest с 1 ноября 2013 года в соответствии с постановлением правительства Молдовы. Однако летом 2019 года молдавские парламентарии решили проверить законность этой сделки.

В частности, депутаты обратились в Генпрокуратуру и Национальный антикоррупционный центр с требованием расследовать действия лиц, принимавших решения о сдаче в концессию Международного аэропорта Кишинева.

Кроме того, в начале сентября 2019 кабмин страны утвердил отмену четырех решений правительства от 2012 и 2013 годов, касающихся сдачи в концессию Международного аэропорта Кишинева. Но это решение кабмина не повлияло на действие самого договора, аннулирования которого власти республики добиваются через суд.

Позже в парламенте Молдовы представили отчет спецкомиссии по поводу того, каким образом проходила процедура концессии Международного аэропорта Кишинева. В докладе сказано, что контракт о сделке должен быть аннулирован. Отчет утвержден большинством голосов на заседании высшего законодательного органа страны.

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