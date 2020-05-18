Примэрия намерена существенно преобразовать столичный парк "Алунел"

Претура сектора Буюканы приступила ко второму этапу реабилитации кишиневского сквера. В этих целях в скором времени будет проведен новый тендер.

КИШИНЕВ, 18 мая - Sputnik. Уже в ближайшем будущем парк может обзавестись фонтаном, сообщил в соцсетях претора Буюкан Вадим Брынзанюк.

"В ближайшие дни мы объявим тендер на работы, предусмотренные 2 этапом реабилитации парка", - сообщил Брынзанюк.

По словам претора, проект предусматривает строительство фонтана, реконструкцию парковой сцены, уличного освещения и установку ирригационной системы. Вместе с тем, будет благоустроена и прилегающая территория.

Весь проект будет профинансирован примэрией Шестого сектора Бухареста.

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