Обменный курс на вторник: основные валюты отыграют позиции

КИШИНЕВ, 18 мая – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на вторник, 19 мая. После краткосрочного падения, основные валюты отыграют позиции у молдавского лея, хоть и несущественно.
Согласно установленному Нацбанком курсу, американская валюта подорожает несильно. Доллар установится на отметке в 17.8056 лей.
На один бан подорожает евро. Он будет стоить 19.2505 лей.
Молдавская национальная валюта уступит и украинской гривне, которая также подорожает на один бан и установится на отметке в 0.6702 лей. Укрепится и румынская национальная валюта, она будет стоить 3.9778 лей.
Такая же тенденция будет характернаяу российского рубля. Он подорожает, но несущественно и установится на отметке 0.2443 лей.
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