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Молдавские леи

Обменный курс на вторник: основные валюты отыграют позиции

© Sputnik / Yana Zaharova
В Молдове
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200518/30290496/obmennyy-kurs-na-vtornik-osnovnye-valyuty-otygrayut-pozitsii.html

В Нацбанке Молдовы рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 18 мая – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на вторник, 19 мая. После краткосрочного падения, основные валюты отыграют позиции у молдавского лея, хоть и несущественно.

Вячеслав Ионицэ
© Sputnik / Rodion Proca
Ионицэ: что происходит с курсом молдавского лея

Согласно установленному Нацбанком курсу, американская валюта подорожает несильно. Доллар установится на отметке в 17.8056 лей.

На один бан подорожает евро. Он будет стоить 19.2505 лей.

Молдавская национальная валюта уступит и украинской гривне, которая также подорожает на один бан и установится на отметке в 0.6702 лей. Укрепится и румынская национальная валюта, она будет стоить 3.9778 лей.

Такая же тенденция будет характернаяу российского рубля. Он подорожает, но несущественно и установится на отметке 0.2443 лей. 

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