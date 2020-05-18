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Tub de testare Covid-19 cu rezultat pozitiv

У четырех сотрудников государственной структуры обнаружен COVID-19

© CC0 / Pixabay / fernandozhiminaicela
В Молдове
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1115)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200518/30291966/u-4-sotrudnikov-aipskh-obnaruzhen-covid-19.html

Агентством по интервенции и платежам в области сельского хозяйства предприняты все необходимые меры для того, чтобы не прекращать процесс субсидирования фермеров.

КИШИНЕВ, 18 мая - Sputnik. Информацию о зараженных сотрудниках Агентства по интервенции и платежам в области сельского хозяйства (AIPA) подтвердили в понедельник в пресс-службе учреждения.

Tub de testare Covid-19 cu rezultat negativ
© CC0 / Pixabay / fernandozhiminaicela
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"Агентство по интервенции и платежам в области сельского хозяйства сообщает, что у 4 сотрудников был выявлен коронавирус", - заявили там.

В настоящий момент работники AIPA проходят курс лечения, прописанный медиками.

В агентстве подчеркнули, что учреждение предприняло все необходимые меры для того, чтобы продолжить процесс субсидирования фермеров.

В понедельник, 18 мая, общее количество зафиксированных случаев заражения коронавирусом достигло 6 тысяч 138. Количество активных случаев инфицирования составило 3 тысячи 496.

За время пандемии от осложнений, связанных с COVID-19, скончались 217 человек, а выздоровело 2 тысячи 425 пациентов.   

В Молдове действует чрезвычайное положение в области здравоохранения. ЧП предварительно продлится до конца июня.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1115)

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