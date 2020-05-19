Погодные рекорды Молдовы 19 мая

КИШИНЕВ, 19 мая - Sputnik. Самое теплое 19 мая на территории Молдовы выдалось чуть более 20 лет назад.
Таковы данные Государственной гидрометеорологической службы республики.
По информации синоптиков, в 1996 году в этот день воздух прогрелся до отметки +32,4 градуса по Цельсию.
А наиболее холодное 19 мая на территории Молдовы зарегистрировали 1936 году. Тогда термометры показали всего +2,3 градуса по Цельсию.
Таким образом, разница между предельными значениями составила 30,1 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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