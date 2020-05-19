Air Moldova обвиняет - премьер опровергает

Скандал вокруг Международного аэропорта Кишинева набирает обороты. На этот раз к спору относительно стратегического объекта присоединилась авиакомпания Air Moldova.

КИШИНЕВ, 19 мая – Sputnik. Авиакомпания Air Moldova обвинила власти в блокировании своих счетов, на которые были переведены 2 миллиона евро в форме кредита от российского коммерческого банка. Представители фирмы утверждают, что деньги предусматривались для погашения долгов, в том числе перед компанией-концессионером Международного аэропорта Кишинева Avia-Invest. Премьер Ион Кику, в свою очередь, обвинения опроверг, сообщив, что это является стандартной, легальной процедурой для предупреждения отмывания денег.

"Трансфер в 2 миллиона евро оказался возможен благодаря утверждению перевода Центробанком РФ, а также Нацбанком Молдовы", - сообщила юрист авиакомпании Air Moldova Марианн Шаргаровски.

В компании считают, что власти намеренно заблокировали 2 миллионов на счетах компании, что косвенным образом спровоцировать банкротство Avia-Invest.

Тем временем, премьер Ион Кику обвинения опроверг. Глава кабмина заявил, что понятие не имеет, о каких счетах может идти речь, но добавил, что как правило их блокировка является стандартной, легальной процедурой для предупреждения отмывания денег.

"Мне неизвестно, какие там отношения у Avia-Invest с кредиторами и заемщиками. О блокировке счетов я слышу впервые. Счета заблокированы у Avia Invest по нашему требованию", - сообщил премьер.

Во вторник мажоритарный акционер Avia-Invest, компания Komaksavia airport LTD, сообщил о том, что подал на правительство в суд в Стокгольмский арбитраж. По словам директора компании Андреаса Минелау, сумма иска превышает 800 миллионов евро.

Заявление было сделано после того, как Молдова обратилась в суд для начала процесса банкротства концессионера. Власти, в свою очередь, пошли на этот шаг, поскольку, по словам премьера, у Avia-Invest накопились долги, а сроки их погашения не были соблюдены.

Ситуация с аэропортом Кишинева

Международный аэропорт Кишинева был передан в концессию компании Avia Invest с 1 ноября 2013 года в соответствии с постановлением правительства Молдовы. Однако летом 2019 года парламентарии решили проверить законность этой сделки.

В частности, депутаты обратились в Генпрокуратуру и Национальный антикоррупционный центр с требованием расследовать действия лиц, принимавших решения о сдаче в концессию Международного аэропорта Кишинева.

Кроме того, в начале сентября 2019 кабмин страны утвердил отмену четырех решений правительства от 2012 и 2013 годов, касающихся сдачи в концессию Международного аэропорта Кишинева. Но это решение кабмина не повлияло на действие самого договора, аннулирования которого власти республики добиваются через суд.

Позже в парламенте Молдовы представили отчет спецкомиссии по поводу того, каким образом проходила процедура концессии Международного аэропорта Кишинева. В докладе сказано, что контракт о сделке должен быть аннулирован. Отчет утвержден большинством голосов на заседании высшего законодательного органа страны.

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