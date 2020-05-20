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Ion Chicu

Кику о расследовании "кражи миллиарда": есть попытки помешать Генпрокурору

© Photo : Guvernul Republicii Moldova
В Молдове
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200520/30305919/chicu-o-rassledovanii-krazhi-milliarda-est-popytki-pomeshat-genprokuroru.html

Премьер-министр Молдовы выразил благодарность Генпрокурору за активную работу по расследованию дела о "краже миллиарда", а также отметил, что некоторые политические силы в Молдове очень недовольны продвижению правоохранителей в этом деле.

КИШИНЕВА, 20 мая – Sputnik. Некоторые политические силы в Молдове очень недовольны тем, что наконец началось реальное расследование дела о "краже миллиарда", заявил премьер-министр страны Ион Кику.

"Реальное расследование о "краже миллиарда" в 2011-2015 годах началось лишь в 2019-м, когда Генпрокурором стал Александр Стояногло. Это не дает покоя причастным к краже, и уже начались попытки помешать ему. Наивно верить, что такого человека можно напугать, остановить или подкупить", - заявил Кику.

По его мнению, процесс деолигархизации в стране необратим, и он больше не зависит от политической воли кишиневского бомонда.

Александр Стояногло
© Photo : Procuratura Generală a Republicii Moldova
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Кику добавил, что ранее провел беседу с послом Литвы, который подтвердил, что общая группа специалистов не только из Литвы, но и других европейских стран, готова оказать содействие в расследовании.

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"Если хотим выжить, как страна, то нужно всем объединиться и поддержать усилия Стояногло. Если это преступление (кража миллиарда) окажется безнаказанным, то тогда страна не имеет будущего", - считает глава кабмина.

Помимо этого, премьер полагает, что в стране нужно провести радикальные реформы, в связи с этим в ближайшие дни начнутся переговоры по новой программе с МВФ.

Ion Dron Ион Дрон
© Sputnik / Osmatesco
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Также, по мнению Кику, необходима административно-территориальная реформа, а также реформа юстиции и административная.

Ранее Кику заявлял, что именно те, кто организовал "кражу миллиарда" поспособствовали разрушению прокуратуры и антикоррупционного ведомства, а затем привели в страну иностранные компании для расследования этого дела.

Глава кабмина имел ввиду компанию Kroll, которая предоставила несколько отчетов по расследованию. Все это, как считает премьер, помешало реальному расследованию.

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