В Молдове зарегистрированы новые случаи смерти от COVID-19

В Минздраве Молдовы сообщили, что на данный момент в стране зафиксировано 224 случая смерти пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.

КИШИНЕВ, 20 мая - Sputnik. В Молдове зафиксировано три новых случая смерти от коронавирусной инфекции COVID-19, сообщили в Минздраве республики. Там уточнили, что речь идет о 62-летнем жителе Кишинева (он был госпитализирован 17 мая), о 82-летнем пенсионере из Чадыр-Лунги и о 80-летней жительницы Приднестровья. Все они страдали хроническими заболеваниями.

Таким образом, с начала пандемии в стране скончались 224 человека, сообщили в ведомстве.

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Всего в стране подтверждено 6 340 случаев инфицирования COVID-19. Из них 813 в Приднестровье.

Из всех зараженных 244 человека находятся в тяжелом состоянии, 22 подключены к аппаратам ИВЛ. Еще у 546 пациентов болезнь протекает в средней форме тяжести.

Количество заразившихся за период пандемии сотрудников системы здравоохранения достигло тысячи 385.

За прошедшие сутки были выписаны из больниц 60 пациентов. Еще 120 человек излечились от вируса на дому (на правом Берегу Днестра), а также еще 265 в Приднестровье.

Общее число выздоровевших от коронавируса достигло 2953.

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