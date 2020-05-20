Пленум КС отклонил запрос Цуркана: председателем остается Маноле

Владимир Цуркан считает, что он был лишен полномочий незаконно, поскольку действующее законодательство не предусматривает подобного механизма в отношении председателей КС.

КИШИНЕВ, 20 мая - Sputnik. Решение о признании неприемлемым запроса бывшего председателя Конституционного суда пленум КС принял, изложив свою систему аргументации.

КС отмечает, что, по мнению Цуркана, он был лишен полномочий способом, который не предусмотрен законодательством. Более того, заявитель считает, что повод для прекращения мандата председателя КС и выдвижения вотума недоверия - также вымышлен.

Официальным мотивом фактической отставки главы КС было названо нарушение им принципа равноудаленности. Вместе с тем, Цуркан напомнил, что для того, чтобы "исключить возможные инсинуации и подозрения в его беспристрастности", он взял самоотвод от рассмотрения конституционности Закона №56 (О мерах поддержки граждан и предпринимателей в условиях кризиса). Цуркан, кроме прочего, подчеркнул, что, хоть он и был обвинен в раскрытии тайны совещания, пленуму не удалось это доказать, что также противоречит законодательству.

Что ответил пленум

Пленум Конституционного суда, в свою очередь, обратил внимание на то, что Цуркан сформулировал свои претензии на основе положений Административного кодекса. Однако, по мнению судей, взаимоотношения пленума и председателя выходят за рамки соответствующего кодекса, так как строятся на принципах конституционного права.

Вместе с тем, из постановления следует, что председатель представляет Конституционный суд только после того, как пленум делегирует ему это право, выдвинув вотум доверия. Но именно пленум является высшим органом КС.

"Должность председателя Конституционного суда не является правом, гарантированным статусом конституционного судьи. Она представляет мандат доверия пленума, который может быть отозван тем же способом, которым он был делегирован", - гласит постановление КС.

Суд решил признать неприемлемым запрос Владимира Цуркана. Таким образом, судья Домника Маноле продолжит председательствовать в КС.

В четверг, 23 апреля, на сайте КС появилось сообщение о смене первого лица.

"Конституционный суд 23 апреля постановил, что Владимир Цуркан смещается с должности председателя КС, поскольку ему выдвинут вотум недоверия", - говорилось в сообщении.

Место Цуркана заняла судья Домника Маноле. С инициативой рассмотреть вопрос смещения Цуркана с должности председателя КС выступили его коллеги Николай Рошка и Люба Шова.

Вечером того же дня Конституционный суд приостановил процедуру вступления в силу закона о ратификации соглашения с Россией о выделении правительству Молдовы кредита в размере 200 миллионов евро, принятого в парламенте депутатами от правящей коалиции.

Ранее Домника Маноле обращалась в КС с запросом о пересмотре решения об избрании Владимира Цуркана главой суда. Однако КС отклонил запрос Маноле, посчитав, что обстоятельства, на которые она ссылается, не могут изменить суть принятых решений.

Домника Маноле была назначена на должность судьи Конституционного суда постановлением парламента от 16 августа 2019 года. Новый состав КС был назначен после ухода в отставку всего корпуса судей в конце июня прошлого же года по требованию правящего большинства ПСРМ-ACUM, которое обвинило Конституционный cуд в "содействии попытке антиконституционного переворота, организованной Демократической партией и Генеральной прокуратурой".

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