Avia-Invest выплатила долг перед государством

КИШИНЕВ, 20 мая - Sputnik. О возврате долга перед государством сообщила компания Avia-Invest в среду. Эту информацию подтвердил и премьер Ион Кику.

"Компания Avia Invest уведомляет о полном погашении задолженности перед Органом гражданской авиации в сумме 22 миллионов 600 тысяч леев, а также всех расходов по исполнению", - сообщили в компании.

В этой связи концессионер запросил прекратить процедуру банкротства Avia-Invest.

Между тем, оплату задолженности прокомментировал и премьер Ион Кику. Он подчеркнул, что уже был проинформирован об этом факте:

"Инвестор понял, что долги перед государством нужно возвращать. Мы не в 2019 году, эшелонирования долгов ждать не стоит. Надеюсь, что столь же быстро будут выплачены 10 миллионов задолженности по налогам".

Во вторник мажоритарный акционер Avia-Invest, компания Komaksavia airport LTD, сообщила о том, что подала на правительство в Стокгольмский арбитраж. По словам директора компании Андреаса Минелау, сумма иска превышает 800 миллионов евро.

Заявление было сделано после того, как Молдова обратилась в суд для начала процесса банкротства концессионера. Власти, в свою очередь, пошли на этот шаг, поскольку, по словам премьера, у Avia-Invest накопились долги, а сроки их погашения не были соблюдены.

Ситуация с аэропортом Кишинева

Международный аэропорт Кишинева был передан в концессию компании Avia Invest с 1 ноября 2013 года в соответствии с постановлением правительства Молдовы. Однако летом 2019 года парламентарии решили проверить законность этой сделки.

В частности, депутаты обратились в Генпрокуратуру и Национальный антикоррупционный центр с требованием расследовать действия лиц, принимавших решения о сдаче в концессию Международного аэропорта Кишинева.

Кроме того, в начале сентября 2019 кабмин страны утвердил отмену четырех решений правительства от 2012 и 2013 годов, касающихся сдачи в концессию Международного аэропорта Кишинева. Но это решение кабмина не повлияло на действие самого договора, аннулирования которого власти республики добиваются через суд.

Позже в парламенте Молдовы представили отчет спецкомиссии по поводу того, каким образом проходила процедура концессии Международного аэропорта Кишинева. В докладе сказано, что контракт о сделке должен быть аннулирован. Отчет утвержден большинством голосов на заседании высшего законодательного органа страны.

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