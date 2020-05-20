COVID-19 в Молдове: зафиксированы еще 213 случаев

Таким образом, общее число зараженных коронавирусом достигло на сегодняшний день в Республике Молдова 6 тысяч 553.

КИШИНЕВ, 20 мая - Sputnik. За последние сутки в Молдове зафиксированы еще 213 лабораторно подтвержденных случаев инфицирования COVID-19, сообщили в министерстве здравоохранения.

"После проведения 1502 тестов, были зафиксированы еще 213 случая заражения", - заявил госсекретарь Минздрава Константин Рымиш.

Также за сутки были зарегистрированы еще 7 смертей от осложнений, связанных с коронавирусом. Общее количество летальных исходов, спровоцированных COVID-19, достигло 228.

Вместе с тем, во вторник выздоровели еще 445 пациента. А за весь период пандемии от коронавируса излечились 2 тысячи 953 человека.

Общее количество зараженных выросло до 6 тысяч 553. К настоящему моменту активных случаев инфицирования 3 тысячи 372.

В Молдове действует чрезвычайное положение в области здравоохранения. ЧП предварительно продлится до конца июня.

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