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Здание Конституционного суда Молдавии

Для ДПМ вопрос исчерпан: отозван запрос в КС о назначении и.о. генпрокурора

© Sputnik / Miroslav Rotari
В Молдове
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200520/30311244/vopros-ischerpan-dpm-otozvala-zapros-v-ks-o-naznachenii-io-genprokurora.html

Обращение касалось законности назначения в должности исполняющего обязанности генерального прокурора Думитру Робу. Оно было подано еще в 2019 году.

Кишинев, 20 мая - Sputnik. Демократы Павел Филип, Думитру Дьяков, Игорь Время, Александру Жиздан и Николае Чубук подали в Конституционный суд заявление об отзыве в среду.

"Объект запроса исчерпан, а обстоятельства, которыми авторы аргументировали обращение, более не соответствуют претензиям", - гласит заявление, подписанное народными избранниками.

Думитру Робу
© Photo : Facebook / Dodon Igor
Декрет подписан: президент утвердил Дмитрия Робу врио генпрокурора Молдовы
Заседание суда, впрочем, все равно состоится в четверг, поскольку в 2019 году, вместе с остающимися и по сей день демократами, под запросом подписались еще и ныне покинувшие ДПМ Владимир Чеботарь и Серджиу Сырбу (к настоящему моменту они являются членами группы Pro Moldova), а также примкнувшие недавно к партии "ШОР" бывшие демократы Владимир Витюк и Виолета Иванов.

Запрос парламентариев был зарегистрирован еще в сентябре 2019 года, после того, как указом президента Игоря Додона, подписанным 31 июля 2019 года, на место генерального прокурора Эдуарда Харунжена был назначен исполняющий обязанности Думитру Робу. 

В этом же заявлении депутаты просили приостановить действие указа, однако тогда Конституционный суд эту просьбу отклонил.

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