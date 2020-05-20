В Молдове учреждена инициативная группа по реформе КС

В ее состав вошли бывшие председатели и судьи Конституционного суда, а также специалисты в области конституционного права.

КИШИНЕВ, 20 мая - Sputnik. Инициативная группа выступает за реформу области конституционной юрисдикции. Об учреждении организации сообщили в среду экс-председатели КС Виктор Пушкаш и Думитру Пулбере, экс-судья ЕСПЧ Станислав Павловски, а также эксперт в области права Павел Мидриган.

Как отметил во время пресс-конференции Пушкаш, одна из основных целей реформы Конституционного суда - выстраивание его структуры таким образом, чтобы он служил балансом между ветвями власти. Бывший глава КС обратил внимание на то, что власти всегда пыталась расположить к себе судебную власть.

Вместе с тем Пушкаш выступил в пользу упразднения структуры, при которой может возникнуть паритет голосов в суде, и выступил в пользу увеличения численного состава КС до 7 судей. Он также предложил расширить перечень государственных институтов, которые обладали бы правом на делегирование судей КС.

Павловски, в свою очередь, упомянул о том, что связанные с КС проблемы вытекают из несовершенства профильного законодательства. В пример он привел лишение полномочий бывшего председателя Конституционного суда Владимира Цуркана. Эксперт обратил внимание на то, что законодательство не прописывает четкого механизма процедуры, как, впрочем, и ее законности.

В итоге, члены инициативной группы сообщили, что планируют провести международную конференцию, к участию в которой будут привлечены все заинтересованные стороны, для глубокого реформирования главного органа конституционной юрисдикции.

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