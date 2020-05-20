Какова судьба кишиневской кольцевой дороги: ответ мэра

Строительство шоссе вокруг Кишинева продолжается, хоть и с меньшими темпами. Виной тому пандемия и сокращения экономической активности.

КИШИНЕВ, 20 мая - Sputnik. К настоящему моменту строительные работы ведутся на первом участке кольцевой дороги. Вместе с тем, столичные власти готовятся к переговорам с финансовыми донорами для начала реабилитации 5-го участка, который имеет также статус муниципальной дорогой. Об этом в студии Sputnik Молдова сообщил глава столичной администрации Ион Чебан.

По словам градоначальника, строительство кишиневской кольцевой дороги является национальным проектом, требующим согласованной работы с правительством.

Чебан добавил, что первоначальные процедуры по старту строительству уже были проведены, но к настоящему моменту процесс столкнулся с некоторым проблемами.

"Сейчас сложнее с учетом того, что российский кредит не был утвержден, плюс ситуация с пандемией, сокращение экономической активности на национальном уровне", - сообщил примар.

Он добавил, что к настоящему моменту работы ведутся на участке в зоне Яловен. Кроме того, муниципальные власти изучают к настоящему моменту возможность начало работ на отрезке, связывающем пригороды Колоница и Сынджера. Для этого столичная администрация готовится к началу переговоров с Европейским банком реконструкции и развития, а также с Европейским инвестиционным банком.

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