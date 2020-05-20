20:48 20 Мая 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.53
  • USD17.81
  • RUB0.25
  • RON4.03
  • UAH0.67
Поиск
Строительство шоссейной дороги. Архивное фото.

Какова судьба кишиневской кольцевой дороги: ответ мэра

© Sputnik / Валерий Шустов
В Молдове
Получить короткую ссылку
73 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200520/30315076/kakova-sudba-kishinevskoy-koltsevoy-otvet-mera.html

Строительство шоссе вокруг Кишинева продолжается, хоть и с меньшими темпами. Виной тому пандемия и сокращения экономической активности.

КИШИНЕВ, 20 мая - Sputnik. К настоящему моменту строительные работы ведутся на первом участке кольцевой дороги. Вместе с тем, столичные власти готовятся к переговорам с финансовыми донорами для начала реабилитации 5-го участка, который имеет также статус муниципальной дорогой. Об этом в студии Sputnik Молдова сообщил глава столичной администрации Ион Чебан.

Анатол Усатый
© Sputnik / Osmatesco
Усатый: на строительство кольцевой дороги в столице нужно 300 миллионов евро

По словам градоначальника, строительство кишиневской кольцевой дороги является национальным проектом, требующим согласованной работы с правительством.

Чебан добавил, что первоначальные процедуры по старту строительству уже были проведены, но к настоящему моменту процесс столкнулся с некоторым проблемами.

"Сейчас сложнее с учетом того, что российский кредит не был утвержден, плюс ситуация с пандемией, сокращение экономической активности на национальном уровне", - сообщил примар.

Он добавил, что к настоящему моменту работы ведутся на участке в зоне Яловен. Кроме того, муниципальные власти изучают к настоящему моменту возможность начало работ на отрезке, связывающем пригороды Колоница и Сынджера. Для этого столичная администрация готовится к началу переговоров с Европейским банком реконструкции и развития, а также с Европейским инвестиционным банком.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

В Молдове отремонтировали 800 километров дорог: работа продолжается
Золотые дороги Молдовы: сколько денег уйдет на их строительство в 2020-м


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Пионеры Самарканда, 1969 год.
Жизнь советских пионеров в цвете
Полосы для общественного транспорта и велосипедистов: где они появятся.
Полосы для общественного транспорта и велосипедистов: премьера в Кишиневе
Политический туризм
"Политический туризм" в парламенте Молдовы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться