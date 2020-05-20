Обменный курс на четверг: основные валюты несколько потеряют в весе

В Нацбанке Молдовы рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 20 мая - Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на четверг, 21 мая.

На 5 банов подешевеет американская валюта. Доллар установится на отметке в 17.7588 лея.

Такая же судьба ожидает евро. Он уступит молдавской национальную валюте 9 банов и будет стоить 19.4432 в пересчете на молдавское платежное средство.

На один бан легче станет украинская гривна: она будет торговаться по 0.6669 лея.

Совсем незначительно молдавской национальной валюте уступит румынская, соотношение - 1 к 4.0155.

Тенденция, впрочем не распространится на российский рубль. Он, напротив, подорожает, правда незначительно, и будет стоить 0.2477 лея.

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