Газопровод Унгены-Кишинев будет достроен к августу

После введения в эксплуатацию газопровода, на первых этапах, в сутки пропускная способность составит 1,5 миллиона кубических метров природного газа.

КИШИНЕВ, 22 мая – Sputnik. Строительство газопровода Унгены-Кишинев будет завершено 1 августа текущего года, сообщили в пятницу в пресс-службе Министерства экономики и инфраструктуры после встречи главы ведомства Серджиу Райляна с гендиректором румынской госкомпании Transgaz Ионом Стерианом.

Как сообщил во время встречи Стериан, с начала 2019 года работы велись на всех семи сегментах, а проект уже завершен на 90%. На финальном этапе строительства находятся также измерительные и газорегуляторные станции.

"Мы готовы ввести в эксплуатацию газопровод уже 1 августа. На первом этапе его пропускная способность составит 1,5 миллиона кубометров в день. К 1 декабря мы сможем увеличить поставки до 2-3 миллионов кубических метров в день. А после строительства компрессорной и регуляторной станции в Герэештах мы сможем увеличить пропускную способность до 4 миллионов кубических метров", - сообщил Стерниан.

Райлян, в свою очередь, оценил ход работ и отметил важность проекта для обеспечения энергетической безопасности республики.

"Очень важно завершить строительство в оговоренные сроки, вопреки всем вызовам, с которыми нам пришлось столкнутся на протяжении строительства", - заявил Райлян.

Работы на семи участках, связанных со строительством газопровода, ведутся с начала 2019 года. Ранее сообщалось, что работы буду завершены, а газопровод сдадут в эксплуатацию во второй половине 2020 года. Ориентировочная стоимость проекта - 76 миллионов евро.

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