Произвол может стоить кагульскому прокурору семи лет тюрьмы

Указ о возбуждении уголовного дела против против сотрудник кагульской районной прокуратуры утвердил генеральный прокурор Александр Стояногло.

КИШИНЕВ, 22 мая - Sputnik. Фигурант подозревается в аресте и привлечении к уголовной ответственности невиновного, сообщили в Генеральной прокуратуре.

Источник пояснил, что основанием для возбуждения уголовного дела послужила жалобы адвоката жертвы.

Следствие подтвердило злоупотребления со стороны прокурора.

По данным Генеральной прокуратуры, 31 июля 2019 года подозреваемый незаконно задержал сотрудника таможни. На следующий день, не обладая существенной доказательной базой, блюститель закона распорядился предъявить жертве обвинения в контрабанде и запросил в суде ее помещение под предварительный арест. Кагульский суд 2 августа отклонил запрос прокурора как необоснованный, а таможенник был выпущен на свободу.

Следствие в отношении подозреваемого ведет Антикоррупционная прокуратура. Ему грозит до 7 лет лишения свободы, а также запрет занимать определенные должности в течение 5 лет.

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