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Здание Генеральной прокуратуры Молдавии

Произвол может стоить кагульскому прокурору семи лет тюрьмы

© Sputnik / Miroslav Rotari
В Молдове
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200522/30329973/proizvol-mozhet-stoit-kagulskomu-prokuroru-7-let-tyurmy.html

Указ о возбуждении уголовного дела против против сотрудник кагульской районной прокуратуры утвердил генеральный прокурор Александр Стояногло.

КИШИНЕВ, 22 мая - Sputnik. Фигурант подозревается в аресте и привлечении к уголовной ответственности невиновного, сообщили в Генеральной прокуратуре.

Источник пояснил, что основанием для возбуждения уголовного дела послужила жалобы адвоката жертвы.

Следствие подтвердило злоупотребления со стороны прокурора.  

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По данным Генеральной прокуратуры, 31 июля 2019 года подозреваемый незаконно задержал сотрудника таможни. На следующий день, не обладая существенной доказательной базой, блюститель закона распорядился предъявить жертве обвинения в контрабанде и запросил в суде ее помещение под предварительный арест. Кагульский суд 2 августа отклонил запрос прокурора как необоснованный, а таможенник был выпущен на свободу. 

Следствие в отношении подозреваемого ведет Антикоррупционная прокуратура. Ему грозит до 7 лет лишения свободы, а также запрет занимать определенные должности в течение 5 лет.

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