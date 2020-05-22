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Армянское кладбище

Празднование Радоницы предлагают перенести или отменить

© Sputnik / Miroslav Rotari
В Молдове
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200522/30330825/prazdnovanie-radonitsy-predlagayut-perenesti-ili-otmenit.html

Глава Нацагентства общественного здоровья придерживается мнения, что в этом году следует отказаться от мероприятий по случаю Радоницы, так как массовое посещение кладбищ может спровоцировать за собой новую волну заражений коронавирусом.

КИШИНЕВ, 22 mai – Sputnik. Эпидемиологи предлагают перенести или даже отменить в этом году празднование Радоницы.

Армянское кладбище
© Sputnik / Anatolii Kiriak.
Будет ли Радоница в июне: что говорят представители церкви и эпидемиологи

Об этом заявил на брифинге Минздрава глава Национального агентства общественного здоровья (НАОЗ) Николае Фуртунэ.

Такое предложение было выдвинуто в связи с тем, что нет значительно снижения количества новых случаев заражения COVID-19, которые продолжают регистрировать ежедневно.

По словам Фуртунэ, есть серьезный риск резкого роста числа инфицированных.

"Развитие эпидемиологической ситуации в Молдове - не лучшее, регистрируется рост числа заражений. Есть факторы, которые указывают на то, что возможно обострение пандемии и выход ситуации из-под контроля", - пояснил Фуртунэ.

Как выглядят кладбища на Радоницу: закрытые ворота и пустые аллеи>>>

Глава НАОЗ придерживается мнения, что в этом году следует отказаться от мероприятий по случаю Радоницы, так как массовое посещение кладбищ может спровоцировать за собой новую волну заражений.

Фуртунэ считает, что граждане могут помянуть усопших родственников другим способом, без посещения кладбищ.

© Photo : Public domain / Midnight Believer
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Ранее эпидемиологи уже выступали с предложением перенести этот праздник на более поздний период, однако, представители церкви, хоть и понимают сложность ситуации, но считают, что это может вызвать волну недовольства священнослужителей и прихожан.

В начале апреля президент Молдовы Игорь Додон и Митрополит Владимир провели совместное заседание и приняли решение, что Радоницу в этом году отметят 6, 7 и 8 июня в канун Троицы.

Напомним, что в стране действует режим чрезвычайного положения в здравоохранении. ЧП предварительно продлится до конца июня.

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