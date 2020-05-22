Депутаты парламента Молдовы должны находиться в режиме самоизоляции

КИШИНЕВ, 22 мая – Sputnik. Режим самоизоляции для депутатов молдавского парламента введен с 22 мая. Информации корреспонденту Sputnik Молдова подтвердили в аппарате высшего законодательного органа республики.
В четверг у депутата фракции Демпартии Евгения Никифорчука был обнаружен коронавирус. Как сообщил его коллега по партии Думитру Дьяков, у народного избранника не было никаких симптомов, но результаты теста на COVID-19 оказались положительными. После этого все депутаты-демократы приняли решение уйти на самоизолцию.
По последним данным, общее число зараженных коронавирусом достигло в Молдове 6 тысяч 704, активные случаи инфицирования - 3 тысячи 101.
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