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Николае Паскару.

ЦИК предложит КС утвердить мандат депутата Николае Паскару

© Sputnik / Miroslav Rotari
В Молдове
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Тема:
Парламент Молдовы сегодня (170)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200522/30332122/tsIk-predlozhit-ks-utverdit-mandat-deputata-nikolae-paskaru.html

Центризбирком инициировал процедуру наделения прерогативами народного избранника социалиста Николае Паскару.

КИШИНЕВ, 22 мая – Sputnik. Центральная избирательная комиссия направит Конституционному суду запрос о передаче вакантного парламентского мандата другому политику из избирательного списка социалистов. Соответствующее решение было принято в пятницу.

Партия социалистов.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Депутат-социалист отказался от своего мандата

В Центризбиркоме сообщили, что его члены приняли к сведению отставку депутата Олега Тетери и обратились в КС с тем, чтобы его место было официально закреплено за Паскару.

Член фракции ПСРМ Олег Тетеря сложил мандат народного избранника в середине мая. Он с 2019 года представлял в парламенте Партию социалистов.

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Тема:
Парламент Молдовы сегодня (170)

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