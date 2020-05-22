ЦИК предложит КС утвердить мандат депутата Николае Паскару

КИШИНЕВ, 22 мая – Sputnik. Центральная избирательная комиссия направит Конституционному суду запрос о передаче вакантного парламентского мандата другому политику из избирательного списка социалистов. Соответствующее решение было принято в пятницу.

В Центризбиркоме сообщили, что его члены приняли к сведению отставку депутата Олега Тетери и обратились в КС с тем, чтобы его место было официально закреплено за Паскару.

Член фракции ПСРМ Олег Тетеря сложил мандат народного избранника в середине мая. Он с 2019 года представлял в парламенте Партию социалистов.

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